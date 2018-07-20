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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:48 م
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محافظ المنيا: طرق بديلة للنقل الثقيل ومطبات لتقليل السرعة بطريق الشرفا

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:09 م
محافظ المنيا: طرق بديلة للنقل الثقيل ومطبات لتقليل السرعة بطريق الشرفا مدخل قرية الشرفا
فريق المحافظات
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قال عصام البديوي محافظ المنيا،إنه يجري حاليا دراسة الطرق البديلة لسير النقل الثقيل المتجه من الطريق الصحراوي الشرقي والمنيا الجديدة الي مدينة المنيا والتي تمر بقرية الشرفا،لافتا إلى أن جميع الطرق المقترحه كبديل هي قيد الدراسة ولم يؤخذ فيها قرار لدراسة كافة الاوجه للبديل المطروح بالتنسيق مع ادارة المرور وهيئة الطرق.

وأوضح المحافظ،فى بيان له اليوم،أن هناك لجنة فنية ستقوم بمعاينة الطريق لمعرفة اوجه الخلل وأسباب تكرار الحوادث بتلك المنطقة وسيتم منع النقل الثقيل من المرور حتي انهاء اعمال المعالجة الفنية للطريق

وأضاف البديوي،أنه سيتم وضع علامات ارشادية بالمطبات التي سيتم تركيبها وهناك مطب واحد فوق الطريق قبل المنحدر بقليل لتخفيف السرعة ، وقد انهت الوحدة المحلية أعمال تركيب عدة مطبات صناعية جديدة بطريق الشرفا شرق مدينة المنيا ، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق .

يذكرأن طريق الشرفا وقع به حادث أمس ، و أسفر عن مصرع 12 شخص وإصابة 28 أخرين، معظمهم من عمال المحاجر، نتيجة اصطدام سيارة نقل محملة بالأسمنت وأخري ربع نقل تحمل عمال محاجر بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا .

 


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