video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مجلس استشارى تربوى بجامعة الإسكندرية لتطوير مهارات المعلمين

الجمعة، 20 يوليه 2018 10:35 ص
مجلس استشارى تربوى بجامعة الإسكندرية لتطوير مهارات المعلمين الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق
أصدر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري التربوي بالجامعة للعام الجامعى 2018/2019، تكون مهمته رسم السياسة التربوية بكليات التربية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والفنون الجميلة، ورياض الأطفال، فيما يتعلق ببرامج إعداد المعلم وبرامج الدراسات العليا وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرنامج التربية الميدانية في أغلب مدارس المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتربية والتعليم.
 
وأشار الكردي إلى أهمية دور هذا المجلس، الذى يأتى انطلاقًا من حرص الجامعة على أداء دورها فى خدمة المجتمع وضرورة العمل على تطوير دور المعلم ليكون حلقة وصل بين هذه الكليات ونقابة المعلمين بالمحافظة ووكالة وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة والدولية لمعرفة احتياجاتها، ووضع سياسة متكاملة لتدريب الطلاب على دمج التقنية بالتعليم، والتدريب على استخدام الأساليب الحديثة، واستحداث مقررات بينية بين تلك الكليات مثل برامج الحاسب الآلى، والتعرف على الاتجاهات الحديثة لدمج التقنية بالتعليم، وتطبيقات التعلم الإلكترونى، فضلًا عن وضع آلية للتصدى لمشكلة التعثر الدراسى عند بعض الطلاب.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة الإسكندرية تعلن تشكيل مجلس لقوافل خدمة المجتمع

جامعه الاسكندريه

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة