متظاهرون عراقيون يحاولون عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء فى بغداد

كتب أيمن رمضان

أكد مراسل فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل، أن متظاهرون عراقيون يحاولون الآن عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء فى العاصمة بغداد، فيما تواجههم قوات مكافحة الشغب بخراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع.

ويذكر أن المئات من أهالى محافظة البصرة جنوب العراق قد تظاهروا، اليوم الجمعة، احتجاجًا على سوء الخدمات والمطالبة بتحسين مستوى المعيشة.

واحتشد المتظاهرون وسط مدينة البصرة وقاموا بترديد هتافات مناهضة للسلطات المعنية بعدم توفير الخدمات وتجهيز الكهرباء والماء.

وطالب المحتجون الحكومة العراقية بالإسراع بتلبية مطالبهم وتجهيز الكهرباء للمنازل وتوفير المياه الصالحة للشرب.