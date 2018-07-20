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الجمعة، 20 يوليه 2018 05:32 ص
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مبعوث الكرملين: الولايات المتحدة تعتذر عن تعطيل مشاورات الأمن الإلكترونى

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:00 ص
مبعوث الكرملين: الولايات المتحدة تعتذر عن تعطيل مشاورات الأمن الإلكترونى سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ
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كشف المبعوث الرئاسى الروسى للتعاون فى مجال أمن المعلومات أندريه كروتسكيخ، الخميس، النقاب عن أن واشنطن قدمت اعتذارا رسميا لموسكو عن عرقلتها عقد مشاورات بشأن الأمن الإلكترونى كانت مقررة فى فبراير الماضي.

وقال المبعوث، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "يجب أن أقول إن الأمريكيين قدّموا مؤخرا اعتذاراتهم الرسمية على خلفية عرقلة المفاوضات على مستوى الخبراء التى كان من المقرر عقدها فى فبراير من هذا العام"، مضيفا: "أعتقد أنهم أدركوا جيدا أن هذا كان خطأهم السياسى الكبير".

يذكر أنه فى أواخر فبراير الماضى، كان من المقرر عقد اجتماع روسي-أمريكى حول الأمن الإلكترونى فى جنيف، لكن الوفد الأمريكى رفض المشاركة فيه فى اللحظة الأخيرة، فى خطوة وصفها نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف بـ"العمل الوقح" من جانب واشنطن.

 


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الكرملين

الولايات المتحدة

روسيا

مشاورات الأمن الإلكترونى




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