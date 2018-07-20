ماليزيا تنشر تقريرا مفصلا عن الطائرة المفقودة MH370 فى 30 يوليو الجارى

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أعلن وزير النقل الماليزى ، أنتونى لوك، اليوم الجمعة أن بلاده ستقوم فى 30 يوليو الجارى بنشر التقرير المفصل حول اختفاء الرحلة (MH370) التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتى كانت متجهة من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى بكين فى الثامن من مارس عام 2014 .

ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية عن لوك قوله "إن فريق التحقيق فى اختفاء الطائرة طراز "بوينج 777" التى كان على متنها 239 شخصا، سيقوم بإطلاع عائلات الضحايا على التقرير فى جلسة مغلقة"، مضيفا أنه سيعقد مؤتمر صحفى بعد ذلك .

وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتطبيق معيار الشفافية فى هذا التقرير، وأن التقرير"سيقدم كاملا وبدون أى تعديلات أو إضافات"، لافتا إلى أنه سيتم توفير نسخ ورقية منه، كما سيتم إتاحته على الإنترنت لأهالى الضحايا ووسائل الإعلام وكافة المعنيين بالأمر من المجتمع الدولى.

من جانبها، كانت "مجموعة 370" التى تضم ذوى الضحايا طالبت الحكومة الماليزية فى وقت سابق، باستعراض ما حدث للطائرة بالإضافة إلى عرض أى تسجيلات مزورة أو محذوفة على صلة بهذه الرحلة وصيانتها.

وكان رئيس الوزراء الحالى مهاتير محمد ، أعلن أنه سيتم استئناف البحث عن الطائرة المنكوبة فى حال ظهور أى أدلة أخرى .

يذكر أن شركة "أوشن إنفينيتي" الأمريكية التى كانت تولت البحث عن الطائرة المنكوبة فى المحيط الهندى لمدة ثلاثة أشهر أنهت مهمتها فى 29 مايو الماضى دون الوصول إلى نتائج جديدة، حيث أن النبأ المؤكد الوحيد فى قضية الاختفاء هو طفو حطام ثلاثة قطع من جناح الطائرة المنكوبة فى المحيط الهندى.