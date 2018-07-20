كوريا الجنوبية تسعى لتخفيف المخاوف حول طالبى اللجوء اليمنيين

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أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية، أن حكومة سول بصدد دراسة سبل تخفيف المخاوف العامة بشأن التدفقات المفاجئة من طالبى اللجوء اليمنيين، وذلك بصفتها دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين.



وخلال الأشهر الأخيرة، وصل أكثر من 500 يمنى إلى جزيرة جيجو فى كوريا الجنوبية وطلبوا اللجوء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، وأثارت هذه الخطوة المخاوف بشأن أشخاص مزيفين محتملين يبحثون عن مزايا اقتصادية، وهو ما دعا الحكومة إلى منعهم من مغادرة الجزيرة لمناطق أخرى بانتظار مراجعة طلباتهم الخاصة باللجوء.



وقال وزير العدل الكورى الجنوبى بارك سانج كي، إن الحكومة تبحث طرق لتهدئة مثل هذه المخاوف العامة والعمل كعضو مسئول فى الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين فى نفس الوقت.

يشار إلى أن جزيرة جيجو قدمت برنامجا للدخول بدون تأشيرة للسماح للزوار الأجانب بالبقاء هناك لمدة تصل إلى 90 يوما دون قيود، واستبعدت وزارة العدل الكورية الجنوبية اليمن من قائمة المستفيدين فى محاولة للحد من الزيادة المفاجئة فى عدد اللاجئين فى الجزيرة.