قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

تشهد بعض المناطق بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة الثانية عشر منتصف ليل الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح السبت، وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خطوط المياه المتقاطعة مع مشروع نفق النهضة بشارع مراد.

وأعلنت محافظة الجيزة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى "بين السرايات، شارع جامعة القاهرة، شارع مراد، منطقة ميدان الجيزة، حى الدقى، حى العجوزة، شارع النيل بحدود الدقى والعجوزة".

وأعلنت شركة مياه الجيزة، عن توفيرها لسيارات مياه شرب "الفنطاس" بالمناطق المتأثرة، بالتنسيق مع الأحياء المختصة والهيئة العامة للنظافة والتجميل لسد احتياجات المواطنين.

وأهابت المحافظة بالمواطنين وكافة المنشآت وأقسام الشرطة والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.