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قرقاش: زيارة الرئيس الصينى مؤشر على مكانة الإمارات

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:12 ص
قرقاش: زيارة الرئيس الصينى مؤشر على مكانة الإمارات أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى
أبو ظبى أ ش أ
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وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، الزيارة التاريخية للرئيس الصينى شى جنبنج للإمارات، بأنها مؤشر للموقع السياسى والاقتصادى الذى تحتله دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال قرقاش - فى تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - "إن تكون الإمارات الشريك التجارى الثانى للصين عالميا دليل حيوية الاقتصاد الإماراتى ونجاحه، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز).

وأضاف أن النموذج الإماراتى الناجح بأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية رسالة عربية تتجاوز حجم الإمارات وموقعها، والأبجديات هى التوازن بين الاستقرار السياسى والديناميكية الاقتصادية والانفتاح الاجتماعي، "نجاحنا وطنى ويعززه كل نجاح عربى آخر.

 


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