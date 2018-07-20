فيديو.. وزير الخارجية اليمنى:"نعمل على وقف التدخلات الإيرانية فى بلدنا"

إيمان حنا

أكد الدكتور خالد اليمانى وزير الخارجية اليمنى، أن الحكومة الشرعية تعمل على وقف التدخلات الإيرانية فى اليمن.

وكان اليمانى قد بحث مع السفير الأمريكى لدى اليمن ماثيو تولر، موقف الحكومة اليمنية من المبادرة التى قدمها المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيثس بشأن ميناء ومدينة الحديدة.

وجدد وزير الخارجية اليمنى دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممى وكانت إيجابية فى تعاطيها مع المبادرة المقدمة.

وأوضح الوزير اليمانى أنه لإعطاء هذه المبادرة الفرصة لتحقيق نتائج بادرت الحكومة والتحالف بإعلان الهدنة، مشيراً إلى أن الميليشيا الانقلابية استمرت فى تعنتها وتعزيز تواجدها وترفض مبدأ الانسحاب.

ولفت الى أن العمليات العسكرية تسير بصورة مدروسة بما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى، مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على استمرار عمل الميناء لاستقبال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.

وأشاد وزير الخارجية بالموقف الأمريكى الداعم للحكومة الشرعية ومساندتها لمشروع استعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد السفير الأمريكى أنهم يتابعون التطورات عن قرب ويلتقون بشكل دائم بقيادة الحكومة اليمنية والمبعوث الأممى، ويقدرون الإيجابية التى أبدتها وتبديها الحكومة اليمنية تجاه جهود الأمم المتحدة لاستئناف مشاورات السلام فى اليمن.