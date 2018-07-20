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فيديو.. شاهد مراحل مراجعة فواتير الكهرباء قبل إصدارها للمستهلك

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:23 م
فيديو.. شاهد مراحل مراجعة فواتير الكهرباء قبل إصدارها للمستهلك الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" لقراءها مراحل مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية قبل إصدارها للمستهلك بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، للتأكد من صحتها و تفادى الأخطاء التى تمثل أعباءً اقتصادية على المواطنين.

و يقول المحاسب أحمد عبد العليم المسئول عن غرفة محاسبة الفواتير بمركز إصدار فواتير شمال القاهرة بالقاهرة الجديدة، أنه يتلقى قراءات المستهلكين المسجلة على جهاز الهاندل لدى العاملين بإدارة الكشف من خلال نظام إلكترونى على الحاسب الآلى ليتم تفريغه ومراجعته.

و أوضح عبد العليم، أنه يتم استخراج القراءات الشاذة عن متوسط استهلاك المشترك وعمل حصر بهم، موضحا أنه يتم إرسال القراءات الشاذة لغرفة مراجعة الفواتير ومقارنتها ببيان استهلاك المشترك.

وفى سياق متصل أكدت داليا حمدى مسئول اصدار فواتير الاستهلاك بالتجمع الأول ، إنها تتلقى من غرفة المحاسبة كشف بالقراءات الشاذة و يتم مراجعتها ثم إعادتها للإدارة التابعة لها وتصحيحها ، موكدة أنه بعد اصدار الفاتورة و طباعتها يتم مراجعتها قبل عرضها على المشترك للتأكد من صحتها.

و أوضحت مسئول إصدار الفواتير، أنه يتم تصحيح الخطأ الموجودة الفاتورة للمستهلك بعد طباعتها و وصولها له ، موضحة أنه على المشترك مطابقة القراءة الموجودة الفاتورة و الأخرى الموجودة بالعداد  قبل سداد القيمة.


 

 

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