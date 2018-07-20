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الجمعة، 20 يوليه 2018 08:54 م
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فيديو.. ارتفاع ضحايا قارب بحيرة ميزورى إلى 17 شخصا

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:30 م
فيديو.. ارتفاع ضحايا قارب بحيرة ميزورى إلى 17 شخصا القارب السياحى
كتب: هانى محمد
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قالت سلطات ولاية ميزورى الأمريكية، إن قاربا سياحيا انقلب فى بحيرة ميزورى وعلى متنه أكثر من 35 شخصا فى حادثة أسقطت "إصابات كثيرة".

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه ارتفعت أعداد ضحايا حادث انقلاب قارب فى بحيرة ميزورى إلى 17 شخصا، وذللك بعد سحب 4 جثث اليوم.

 

وكان جميع الضحايا على متن سفينة "رايدى ذا دوكس" البرمائية عندما بدأت عاصفة قوية فوق البحيرة، وضربت المياه برياح بسرعة 60 ميل فى  الساعة، ونجا أربعة عشر شخصا، بما فى ذلك قائد القارب. وتم نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح.

 

قطعت فرق البحث والإنقاذ جزءا من البحيرة لمواصلة محاولات انتشال الضحايا، وتم الإعلان عن إعادة فتح البحيرة التي تبلغ مساحتها 229 قدمًا وتبلغ مساحتها 43.100 فدان جزئيًا للجمهور صباح اليوم الجمعة.


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القارب السياحى

بحيرة ميزورى

بحيرة

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ولاية ميزورى الأمريكية




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