فى 9 نقاط.. تعرف على ما فعله نواب الصحة فى جولتهم لتفقد مستشفيات الإسكندرية

الإسكندرية – هناء أبو العز

زارت لجنة الصحة بمجلس النواب، عدد من المستشفيات الحكومية بمحافظة الإسكندرية على مدار الساعة الماضية، كما ستزور عدد آخر على مدار الـ48 ساعة المقبلة، للوقوف على شكاوى عدد من المواطنين من الخدمة الصحية فى بعض المستشفيات الحكومية والمتخصصة.

اليوم السابع يرصد فى 10 نقاط تفاصيل جولة نواب لجنة الصحة على المستشفيات وكيف بدأت وماذا تم فى النقاط التالية:

1.البداية كانت دعوة من البرلمانية إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة الوحيدة فى الإسكندرية، لزيارة مستشفيات الإسكندرية لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى شكوى المواطنين من بعض المستشفيات الحكومية والمتخصصة.

2.حضور 16 عضو بلجنة الصحة أمس الخميس، على رأسهم رئيس اللجنة الدكتور محمد خليل العمارى، والنائبة إلهام المنشاوى، و النائب حسنى حافظ، وهيثم الحريرى، وفيصل عبد الرحمن وخالد مجاهد، وعبد الحميد الشيخ وأحمد العرجاوى، وعبد المنعم شهاب، وميرفت موسى.

3.لقاء مع محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، وعدد من مديريى المستشفيات، وبحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد سليمان، حيث وضح مسئولى الصحة بالإسكندرية والمؤسسات العلاجية المختلفة من الجامعة والتأمين الصحى والقطاع الخاص والمؤسسة العلاجية أن هناك عدة محاور أساسية وتوجيهات رئاسية يعملون من خلالها خلال الفترة الحالية أهمها خفض قوائم الانتظار خاصة فى عمليات القلب المفتوح والقسطرة والدعامات وتم اختيار عدة مستشفيات لتطويرها ووصولها للنموذجية مثل مستشفى شرق المدينة وجمال عبد الناصر ومستشفيات الجامعة وكذا البدء فى تطوير مستشفيات المؤسسة العلاجية، وكذا تطوير منظومة التأمين الصحى وربطه ببعض المستشفيات الخاصة وإمكانية استرداد المريض لنسبة كبيرة من تكلفة العلاج بعد مثوله للشفاء.

كما أشاروا إلى أن المنظومة الصحية بالإسكندرية تخدم الملايين من سكان الإسكندرية والمحافظات المجاورة لها ، إلا أنها ينقصها العديد من الإمكانيات خاصة مشكلة التمريض مطالبين بعودة مدارس ومعاهد التمريض بالإسكندرية بالإضافة لكلية التمريض ، وذلك للمساهمة فى زيادة عدد التمريض بالمستشفيات وسد العجز به نظرا لأهميته، فضلا عن مطالبتهم بحل مشكلة التمويل، وزيادة عدد الأسّرة ببعض المستشفيات وكذا أسّرة العناية المركزة، وتطبيق منظومة خاصة لحماية الأطباء من جميع المخاطر التى يتعرضون لها .

4.زيارة مستشفى القبارى كأول زيارة لهم فى الجولة التى تستمر ثلاثة أيام، وكانت إدارة المستشفى على علم بالزيارة، رغم تأكيد أعضاء اللجنة بأنها مفاجئة، وتم عمل جولة بطابقين فى المستشفى، والاستماع إلى مدير المستشفى و طلباته، والاحتياجات التى تنقص المستشفى، لتكون مؤهلة بشكل كبير لخدمة المواطنين بالقدر المطلوب.

5.زيارة المستشفى القبطى و شرق المدينة، وعمل توصيات بالأمور التى تحتاجها المستشفيات.

6.حرص بعض أعضاء مجلس النواب على التقاط الصور أثناء الجولة و بجوار أسماء المستشفيات.

7.وفى اليوم الثانى للجولة، يقوم أعضاء مجلس النواب بعد ظهر اليوم، بجولة على مستشفى الأميرى الجامعى، التابعة لجامعة الإسكندرية، بعد توالى الشكاوى على المستشفيات، ونقص السراير وغرف العناية المركزة.

8.اللجنة زارت بعض المستشفيات فى وادى النطرون ومحافظة المنوفية قبل زيارتها للإسكندرية.

9. النائبة إلهام المنشاوى، أعلنت كتابة تقرير بعد انتهاء الجولة بالتوصيات التى خرجت بها، ومناقشته فى اللجنة العامة بمجلس النواب، وإعطاء نسخة منه إلى وزيرة الصحة.