video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 07:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غرق 8 ركاب فى انقلاب قارب بولاية ميزورى الأمريكية

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:38 ص
غرق 8 ركاب فى انقلاب قارب بولاية ميزورى الأمريكية غرق مركب _ صورة أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

قالت الشرطة الأمريكية، إن 8 أشخاص على الأقل غرقوا عندما انقلب، وغرق قارب على متنه 31 شخصا، فى ظل أجواء عاصفة ببحيرة فى ولاية ميزورى مشيرة إلى أن غواصين يمشطون المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين، إن عددا من الأشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التى تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) فى بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

وأضاف فى إفادة إعلامية عبر التلفزيون "لدينا 8 حالات وفاة مؤكدة، لا يزال هناك بعض المفقودين"، وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلى (0000 بتوقيت جرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة، ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التى تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابات فى انقلاب قارب سياحى بولاية ميزورى الأمريكية

غرق 8 ركاب

انقلاب قارب

ولاية ميزورى الأمريكية

أمريكا

غرق قارب




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة