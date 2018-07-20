غرق 8 ركاب فى انقلاب قارب بولاية ميزورى الأمريكية

(رويترز)

قالت الشرطة الأمريكية، إن 8 أشخاص على الأقل غرقوا عندما انقلب، وغرق قارب على متنه 31 شخصا، فى ظل أجواء عاصفة ببحيرة فى ولاية ميزورى مشيرة إلى أن غواصين يمشطون المكان بحثا عن ضحايا محتملين آخرين.

وقال دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين، إن عددا من الأشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التى تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) فى بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

وأضاف فى إفادة إعلامية عبر التلفزيون "لدينا 8 حالات وفاة مؤكدة، لا يزال هناك بعض المفقودين"، وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلى (0000 بتوقيت جرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة، ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التى تشغل مثل هذه القوارب بالمنطقة على طلب تعقيب.