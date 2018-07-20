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الجمعة، 20 يوليه 2018 06:32 م
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غدا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بدسوق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

الجمعة، 20 يوليه 2018 04:35 م
غدا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بدسوق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد 5 أحياء بدسق بمحافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائى، غدا، السبت ، الموافق  21 يوليو الجاري، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الإنتهاء من أعمال الصيالنة .
 
 
 
وقال اللواء حمدى الحشاس مساعد محافظ كفر الشيخ، ل " اليوم السابع "، إنه أعلن عن فصل التيار الكهربائى،  غداً السبت، عن 5 مناطق إجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة وهي "شارع الجيش حتى محيط بنك القاهرة وبنك مصر ،ميدان المحطة ، منقطة الإدارة التعليمية ، السنترال ، شارع السنيما خلف قسم الشرطة  "،ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.
 
 
 
 

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كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

دسوق

انقطاع التيار الكهربائي

مساعد محافظ كفر الشيخ




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