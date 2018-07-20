غدا.. انقطاع التيار الكهربائي عن 5 مناطق بدسوق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد 5 أحياء بدسق بمحافظة كفر الشيخ عن فصل التيار الكهربائى، غدا، السبت ، الموافق 21 يوليو الجاري، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الإنتهاء من أعمال الصيالنة .

وقال اللواء حمدى الحشاس مساعد محافظ كفر الشيخ، ل " اليوم السابع "، إنه أعلن عن فصل التيار الكهربائى، غداً السبت، عن 5 مناطق إجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة وهي "شارع الجيش حتى محيط بنك القاهرة وبنك مصر ،ميدان المحطة ، منقطة الإدارة التعليمية ، السنترال ، شارع السنيما خلف قسم الشرطة "،ويستمر انقطاع التيار الكهربائي لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.