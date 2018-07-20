غدا.. الرئيس السيسى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة

كتب محمود عبد الراضى

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، غداً السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ويقدم الخريجين الجدد عروض عسكرية وقتالية، تظهر ما تعلموه داخل الأكاديمية على مدار الأربع سنوات، والقدرة الفائقة فى التعامل مع الجريمة بشتى صورها ومحاصرها.

وتشمل العروض التى يقدمها الخريجيين، عروضاً قتالية وتسلق للمبانى المرتفعة وتخطى الحواجز لمسافات طويلة وتخطى النيران، وتشارك الشرطة النسائية فى العروض، فضلاً عن مشاركة عدداً من طلاب الكليات العسكرية الأخرى أشقائهم من كلية الشرطة فى يوم تخرجهم.

وتظهر العروض العسكرية والقتالية مهارات طلاب كلية الشرطة فى التعامل مع مختلف الأهداف، بالإضافة إلى عدد من الفقرات التى تعكس مدى استيعاب الطلبة لتنفيذ البرامج العملية، والتعامل مع مختلف الظروف التى يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التى يتم تكليفهم بها لحماية الوطن.