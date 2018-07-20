video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 08:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

عامل يحاول الانتحار بالقفز من فوق كوبرى سندوب بالمنصورة بسبب خلافات عائلية

الجمعة، 20 يوليه 2018 07:56 م
عامل يحاول الانتحار بالقفز من فوق كوبرى سندوب بالمنصورة بسبب خلافات عائلية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

حاول عامل الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى سندوب بمحافظة الدقهلية لمروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بقيام شخص بالقفز من أعلى كوبرى سندوب على الأرض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه يدعى "نبيه ع م ص" 34 سنة عامل، وتم نقله على الفور للمستشفي الدولى، و تبين مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين أشقائه، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مريض نفسى ينتحر من أعلى نفق الثلاثينى بالإسماعيلية

الدقهلية

اخبار الدقهلية

اخبار الحوادث

عامل يحاول الانتحار

مركز المنصورة

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة