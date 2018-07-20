عامل يحاول الانتحار بالقفز من فوق كوبرى سندوب بالمنصورة بسبب خلافات عائلية

حاول عامل الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى سندوب بمحافظة الدقهلية لمروره بحالة نفسية سيئة.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بقيام شخص بالقفز من أعلى كوبرى سندوب على الأرض.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه يدعى "نبيه ع م ص" 34 سنة عامل، وتم نقله على الفور للمستشفي الدولى، و تبين مروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين أشقائه، وجار تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.