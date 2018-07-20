عاطل يقتل شقيقه بمساعدة والده بسب خلاف على 50 جنيها بالقليوبية

تلقى اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى إخطارا بورود بلاغ لقسم أول بنها من أهالى شارع الربيعة المتفرع من شارع النجار ببنها، بالعثور على جثة "حاتم.ب" 35 سنة غارق فى دمائه ملقاة داخل المنزل، وتم تحويل الجثة لمستشفى بنها العام.

وتبين حدوث مشاجرة بينه وبين والده مسجل خطر فى عدد من قضايا النصب وشقيقه "ياسر" عاطل، بسبب خلاف على 50 جنيها، وأحضر على إثرها شقيقه آلة حادة لوالده وضرب نجله على رأسه حتى فقد الوعى، وقام هو وشقيقه بتكبيله بالحبال وإلقاء جثته داخل مسكنه، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.