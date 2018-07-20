ضبط 72 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 43800 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

أسفرت الحملة، عن ضبط 72 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 397 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 457 مخالفة مقابل تحصيل 43800 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.