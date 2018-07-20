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الجمعة، 20 يوليه 2018 10:20 ص
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ضبط 72 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 43800 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الجمعة، 20 يوليه 2018 09:39 ص
ضبط 72 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 43800 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة، عن ضبط 72 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير، وتحرير 397 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 457 مخالفة مقابل تحصيل 43800  ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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