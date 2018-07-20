ضبط 59 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 48 ألف جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 59 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 257 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 123 مخالفة انتظار خاطئ والتصالح فى 658 مخالفة مقابل تحصيل 48425 جنيها غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.