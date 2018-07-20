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الجمعة، 20 يوليه 2018 02:47 م
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ضبط 59 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 48 ألف جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الجمعة، 20 يوليه 2018 01:40 م
ضبط 59 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 48 ألف جنيه خلال حملة مرورية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 59 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 257 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 123 مخالفة انتظار خاطئ والتصالح فى 658 مخالفة مقابل تحصيل 48425 جنيها غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 


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