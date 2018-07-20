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الجمعة، 20 يوليه 2018 05:31 م
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ضبط 2507 هاربين من أحكام وتحصيل 2189 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:10 م
ضبط 2507 هاربين من أحكام وتحصيل 2189 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط  2507 هاربين من أحكام منهم 575 هاربا من أحكام حبس جزئى، ومستأنف، و1862 هاربا من حكم غرامة، و70 حكم مخالفة كما تم تحصيل 218431 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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