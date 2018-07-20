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الجمعة، 20 يوليه 2018 10:20 ص
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ضبط 2500 هارب من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية

الجمعة، 20 يوليه 2018 08:54 ص
ضبط 2500 هارب من أحكام فى حملة أمنية مكبرة بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط  2500 هاربا من أحكام منهم 612 هاربا من أحكام حبس جزئى، ومستأنف، و 1822 هارب من حكم غرامة، و66 حكم مخالفة كما تم تحصيل 138218 جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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