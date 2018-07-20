القليوبية-نيفين طه

نجحت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، فى ضبط أكبر قضايا الغش التجارى فى حملة مكبرة على الثلاجات وأماكن بيع وعرض اللحوم بطوخ وشبرا الخيمة، حيث تم ضبط ثلاجة لحفظ دواجن فاسدة واستغلال أسماء مجازر مغلقة لتسهيل البيع، كما تم ضبط 2 طن دواجن فاسدة قبل تسليمها لأحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة لتعبئة وتجهيز وتخزين وتعبئة الدواجن داخل أكياس مجازر خاصة منها مجازر مغلقة منذ أكثر من عام، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 103 جنح أمن دولة طوارئ قها.

و تمكنت الحملة من ضبط حوالى 2 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإحدى الثلاجات بحى شرق شبرا الخيمة والتابعة لأحد أشهر المطاعم الكبرى بالقاهرة.

قاد الحملة كل من الأطباء مصطفي كامل وعبدالله إبراهيم وأيمن هشام الشعراوى، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وبتوجيهات الدكتورة أمل العيسلي مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والدكتور ناصر أبو سنه مدير عام المجازر والصحه العامة والدكتور حاتم عبدالحكم مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم