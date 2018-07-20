ضبط 1535 مخالفة مرورية وسائقين لتعاطيهم مواد مخدرة بقنا

قنا - وائل محمد

شن ضباط المرور بقنا حملات مروريرية استهدفت عددا من الميادين العامة والمراكز بالمحافظة لضبط المخالفات المرورية والدرجات البخارية.

تلقى اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد شن حملة مرورية بقيادة العميد حسن لطفى مدير مرور قنا، أسفرت عن ضبط 1535 مخالفة مرورية شاملة تجاوز حد السرعة، ومخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص منتهية، وضبط سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة بعد إجراء فحص مخدرات.



كما تم ضبط 50 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.