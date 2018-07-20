ضبط مقررات تموينية مدعمة وسلع غذائية منتهية الصلاحية فى حملة بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، حملة تموينية مكبرة استهدفت المحلات والمخابز ومعارض السلع بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق، أسفرت عن ضبط مقررات تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط "أرزاق.ا.ا" صاحبة محل مقررات تموينية بقرية محلة روح مركز طنطا والمسئول عنه "أحمد.م.ع" 23سنة وفى حيازتهما (1.273 طن) سلع تموينية مدعمة بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 23068 جنح مركز كفر الزيات.

وضبط "محمد.م.ا" 45 سنة صاحب محل مقررات تموينية بقرية كوم النجار مركز بسيون وبحوزته 912 كجم سلع تموينية بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 11878 جنح مركز بسيون، وضبط "محمود.ا.م" 44 سنة صاحب محل مقررات تموينيه بقرية بلقينا مركز المحلة وبحوزته 120 كجم سكر بقصد إعادة طرحه للبيع بالسوق السوداء فى المحضر رقم 42548 جنح مركز المحلة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "خالد.ع.ع" 30 سنة صاحب محل لبيع التمور ببندر السنطه مقيم بقرية مسهله وبحوزته 500 كجم تمر غير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 281 جنح أمن دولة طوارئ مركز السنطة، وضبط "إبراهيم.م.ع" 48 سنة صاحب بقالة بقرية سبرباى مركز طنطا، وبحوزته 203 عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 710 جنح أمن دوله طوارئ مركز طنطا.

وضبط "رمزى.ح.م" صاحب محل الوسيط للمبيدات الزراعيه بقرية منيل الهواشات مركز طنطا، المسئول عنه "يسرى.ر.ط" 24 سنة بحوزته 81 عبوة مبيدات زراعيه منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 716 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وضبط "سعيد.ا.ف" صاحب مخبز بلدى بمنطقة المنشية الجديدة أول المحلة وتبين قيامه بالتصرف فى 227 جوال دقيق بلدى مدعم من الحصص المنصرفة للمخبز فى المحضر رقم 2 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.