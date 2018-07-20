ضبط مصنع لإنتاج الملح بالشرقية يستخدم مواد محظورة التداول

نجحت إدارة الطب الوقائى فى مديرية الصحة بالشرقية، من ضبط مصنع ملح مقام داخل مزرعة دواجن لتخفى عن أعين الرقابة، يستخدم مواد خام خطرة على صحة الإنسان.

وقال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه فور ورود معلومات تفيد بوجود مصنع لتجهيز وتعبئة ملح الطعام بمنيا القمح غير مستوفى للاشتراطات الصحية كلف الدكتور أحمد خطاب مدير عام الطب الوقائى بتشكيل حملة من إدارة مراقبة الأغذية برئاسة الدكتور باسم محمد مدير الإدارة للمرور على المصنع، أيمن عبد المحسن مراقب أول أغذية.

وتبين للحملة أن المصنع يقوم بتجهيز وتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص وغير مستوفى للاشتراطات الصحية وبه خطر داهم على الصحة العامة ومتواجد بداخل مزرعة دواجن.

كما يقوم بتعبئة الملح بأسماء وماركات مقلدة وقامت الحملة بضبط كميات كبيرة من الملح المعد للبيع وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غلق المصنع وتحرير المحاضر اللازمة له .