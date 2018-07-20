ضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء بملوى فى المنيا

المنيا ـ فريق المحافظات

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، من ضبط ومصادرة سيارة محملة بالدقيق البلدى المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بقرية الشيخ حسين، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة تموين ملوى، و تم عمل محضر بالواقعة، بعد تسليم السيارة لمباحث التموين وتحريز الدقيق .

ومن جهة أخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة، مكبرة برئاسة محمود عبد المعطى نائب رئيس المركز، للمرور على محطات البنزين بقرى مركز ملوى لمتابعة المحروقات فى محطات البنزين، والتأكد من توافره فى المحطات .