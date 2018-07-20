video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء بملوى فى المنيا

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:55 م
ضبط سيارة محملة بالدقيق المدعم لبيعه بالسوق السوداء بملوى فى المنيا جانب من الحملة
المنيا ـ فريق المحافظات
إضافة تعليق
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، من ضبط ومصادرة سيارة محملة بالدقيق البلدى المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، بقرية الشيخ حسين، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين وإدارة تموين ملوى، و تم عمل محضر بالواقعة، بعد تسليم السيارة لمباحث التموين وتحريز الدقيق .
 
ومن جهة أخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوى حملة، مكبرة برئاسة محمود عبد المعطى نائب رئيس المركز، للمرور على محطات البنزين بقرى مركز ملوى لمتابعة المحروقات فى محطات البنزين، والتأكد من توافره فى المحطات .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 10 أطنان مواد غذائية فاسدة فى حملة تموينية بالشرقية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار المنيا

حمله امنيه

حمله تموينيه




لا تفوتك
8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

8 مواد توضح أسباب وطريقة إسقاط عضوية نائب البرلمان المصرى.. تعرف عليها

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

قطع مياه الشرب عن الدقى والعجوزة و5 مناطق بالجيزة 6 ساعات اليوم

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

التعليم: الانتهاء من تظلمات الثانوية العامة قبل الثلاثاء (فيديو)

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

السيسى والبشير يوجهان بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

"العامة للجملة": فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 85% من مقررات يوليو حتى الآن

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

أليسون يتحدث عن رسالة محمد صلاح.. ودور كلوب فى إنضمامه لليفربول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة