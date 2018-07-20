ضبط ربة منزل وعامل أثناء ممارسة الرذيلة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكن أهالى قرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية من ضبط كبابجى وعشقيقته أثناء ممارستهما الرذيلة بمنزلها، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز الشهداء يفيد تلقيه بلاغا من "م.ع.ض" 29 عاما كهربائى مقيم دراجيل دائرة المركز بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط كل من زوجته "أ.س.ا" 20 عاما ربة منزل، و"ع.ش.ع" 33 عاما كبابجى مقيمان قرية دراجيل - دائرة المركز، داخل غرفة نومه بمنزل الزوجية واتهمهما بالزنا.

واعترفت المشكو فى حقهما بارتكاب الواقعة وأنكر الثانى ما نسب إليه، وأضاف بقيام المذكورة بمناداته من شرفة منزلها حال سيره بالشارع، وفوجئ بدخول الزوج والأهالى عليه وضبطه، يشار إلى قيام المبلغ والأهالى باصطحاب المذكوران إلى ديوان المركز لاتخاذ اللازم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3864 إدارى مركز الشهداء لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.