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الجمعة، 20 يوليه 2018 03:46 ص
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صور.. مسيرة حاشدة فى بيرو ضد الفساد واستغلال النفوذ

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:28 ص
صور.. مسيرة حاشدة فى بيرو ضد الفساد واستغلال النفوذ مسيرة حاشدة فى بيرو ضد الفساد
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز ـ أ.ف.ب
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شارك المئات من مواطنى بيرو الغاضبين بسبب قضايا الفساد، واستغلال النفوذ والتى أجبرت رئيس القضاء فى بيرو على تقديم استقالته، وذلك على خلفية فضيحة الفساد التى تهز البلاد.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية أن رئيس القضاء البيروفى (دوبيرلى رودريجيز) قدّم طلب الاستقالة فى رسالة، قائلاً إنه يرغب فى التنحى بسبب الأزمة المؤسسية.

وأوضحت الشبكة أن العديد من الملفات الصوتية المسجلة سراً والتى نشرها موقع (فى بيرو) أظهرت ميل العديد من القضاة لتقديم مزايا لأصدقاء لهم.

الشرطة بمحيط المحكمة العليا
الشرطة بمحيط المحكمة العليا

 

جانب من الاحتجاجات فى بيرو
جانب من الاحتجاجات فى بيرو

 

متظاهرو بيرو
متظاهرو بيرو

 

مسيرة حاشدة فى بيرو ضد الفساد
مسيرة حاشدة فى بيرو ضد الفساد

 

مسيرة فى بيرو ضد الفساد
مسيرة فى بيرو ضد الفساد

 

مظاهرات البيرو
مظاهرات البيرو

 


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رئيس القضاء فى بيرو يقدم استقالته على خلفية فضيحة فساد

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