صور.. محافظ الأقصر يستقبل وفد الاتحاد الدولى للطيران

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، كل من فريتس برينكت رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية، وعايد القاسمى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيجولين ريليون مديرة العضويات بالاتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية، واللواء محمد عبد الجواد زمزم رئيس مجلس إدارة نادى الطيران المصرى، والمهندس سمير عبد الرؤوف نائب رئيس نادى الطيران المصرى وأحمد فرغل سكرتيرعام نادى الطيران المصرى لمناقشة أستعدادات محافظة الأقصر لإقامة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران فى دورته الـ 112 خلال الفترة من 22 وحتى 27 من أكتوبر المقبل .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الأتحاد الدولى للطيران والرياضات الجوية، أنه قد تم التصويت لاختيار جمهورية مصر العربية لإقامة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران فى دورته الـ 112 بعد تقديم جيد من نادى الطيران المصرى العضو العامل عن جمهورية مصر العربية فى الاتحاد الدولى للطيران عروض لاستضافة اجتماع الجمعية العمومية، وتم اختيار محافظة الأقصر خصيصاً لما لها من مكانة تاريخية وشهرة سياحية عالمية.

وأضاف فريتس برينكت، أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران فى دورته الـ 112 سيضم مايزيد عن 400 مشترك من أكثر من 120 دولة أوروبية وعربية وسيتم دعوة سفراء عدد من الدول المشاركة وسيقام على هامش الاجتماع بعض عروض الرياضات الجوية .

فيما أكد اللواء محمد عبد الجواد زمزم رئيس مجلس إدارة نادى الطيران المصرى على رضاء رئيس الاتحاد الدولى للطيران حول الجهود المبذولة من نادى الطيران المصرى وكافة الجهات المسئولة لإنجاح هذا الحدث العالمى ، مشيراً إلى أهمية التغطية الأعلامية لهذا الحدث الرياضى الضخم .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر على أهمية هذا الحدث الدولى الضخم لما له من دور كبير فى تنشيط سياحة المؤتمرات بمحافظة الأقصر ووضع مصر على خريطة المستضيفة لمثل هذه الأحداث الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الجهود والتنسيق مع كافة الجهات المنوطة لخروج هذا الحدث بالشكل اللائق بمحافظة الأقصر عالمياً، ومن الجدير بالذكر أن أخر مرة تم استضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للطيران بجمهورية مصر العربية كان عام 1933 منذ 85 عاما.