صور.. قصة طالبة متفوقة من الشرقية تلتزم بالحضور للمدرسة وحدها وتنجح بـ98%

الشرقية – إيمان مهنى



" تحمل حقيبتها المدرسية وتتواجد فى الفصل من الثامنة صباح يوميا بمفردها، واستطاعت أن تجبر المعلمين على الالتزام بمواعيد الحصص وشرح المنهج رغم أنها الطالبة الوحيدة فى المدرسة التى تحضر يوميا وجميع الطلاب أخذوا إجازات ، ذلك حتى آخر يوم دراسى فى نهاية شهر مايو الماضى أنها "منال عبد الشكور" ابنه محافظة الشرقية مثالا مشرف لطلبة الثانوية العامة المتفوقة التى رفضت الدروس الخصوصية واعتمدت على شرح المعلمين بالمدرسة، أن كان لم يحلفها الحظ فى قائمة أوائل الجهورية بسبب نقص المجموع ثلاث درجات ، إلا أنها حصدت 98% وتفوقت على غيرها بالالتزام، حققت حلمها بالالتحاق بكلية الطب.

منال عبد الشكور ذات الـ17 عاما من مدينة أبوكبير والطالبة فى إحدى مدارس اللغات، تقول لـ"اليوم السابع"، إننى مقيمة فى مدينة أبوكبير، ومدرستى فى مدنية ههيا، بالرغم من تحمل مشقة السفر يوميا إلا إننى كنت حريصة على التواجد يوميا من أول يوم دراسى حتى آخر يوم دراسى بنهاية شهر مايو الماضى، ومتابعة المنهج مع المدرسين ومراجعتها والذين يلتزمون بالحصص رغم أننى الطالبة الوحيدة التى تحضر فى المدرسة كلها ، بعدما انصرف زملائى عن الحضور لمتابعة الدروس الخصوصية .

وأكدت الطالبة المتفوقة ، أن انتقاد فكرة حضورى للمدرسة يوميا حتى آخر يوم دراسى ، ورفضى للدروس الخصوصية من زملائى ومن المجتمع حولى و الذين وصفونى بـ " الجنون"، وكان ذلك حافز لى للتفوق وأن أثبت للجميع أن الدروس الخصوصية هى "مضيعة للوقت" وإهدار للمال ، وأن الالتزام بمراجعة المناهج فى الأساس، التى رفضتها بالرغم من أننى من أسرة ميسورة الحال.

وقالت: لأسرتى دور كبير فى تفوق من خلال تحفيزى الدائم تهيئة المناخ الجيد للمذاكرة، مضيفة قائلة: كنت الطالبة الوحيدة التى رفضت تعريب الامتحانات وأداتها باللغة الإنجليزية، كما تعلمت وحصلت على مجموع 401 درجة.

وأضافت: يومى يبدأ فى السادسة ونصف صباحا وأتوجه للمدرسة عبر موصلات عادية "ميكروباص" من أبو كبير إلى ههيا ومعى كتب المدرسية طبقا للجداول الدراسى، وأدخل فصلى انتظر المدرسين طبقا للجدول، لافتة إلى أن مديرة المدرسة عندما لاحظت انتظامى فى الحضور رغم بدء غياب بعض الطلاب وكذلك بدء الانشغال بامتحانات النقل ، طلبت من المدرسين التواجد وشرح المناهج ومراجعتها يوميا معى، مشيرة إلى أن المعلمين بالمدرسة كانوا فخورين جدا بانتظامى وتقديرى للدور المهم للمدرسة ، وعندما أعود للمنزل أمارس حياتى العادية وأذاكر بتركيز وأحل تطبيقات كثيرة للتعود على أسئلة الامتحانات .

وأشارت إلى أن الدراسة ومراجعة الدروس يوميا لم تشغلها عن ممارسة هوياتها المفضلة وهى بالرسم، وحيث شاركت بأحد معارض التربية والتعليم باسم المدرسة هى وزميلاتها بعدد من اللوحات التى رسمتها بنفسها.

وأكدت أنها توقعت هى و المعلمون أن تكون ضمن قائمة أوائل الجمهورية ، لكونها أدت جيدا فى الامتحانات، إلا أن يوم إعلان النتيجة كان صدمة بالنسبة لها ، متابعة أنها تقدمت بتظلم فى مادتى الفيزياء والجيولوجيا اللاتى سبب تراجع المجموع رغم حلها جيدا فيهم، كما تقدمت للتنسيق وكتبت رغبتى الأولى كلية الطب لتحقيق طموحى فى أن أصبح طبيبة.

وأوضحت أن التزامى وتقديرى للمدرسة ودور المعلم ، جاء منذ طفولتى حيث إننى تعلمت مراحل تعلمى فى مدرسة أجنبية "نظام هندى" بإحدى حد الدول العربية، حيث كات تقيم أسرتى هناك وتربينا أنا وأخواتى على التعلم وتقديس دور المدرسة، وعندما عدنا لمصر قبل عامين، التحقت فى الصف الثانى الثانوى بمدرسة خاصة بالزقازيق، اكتشفت أن هناك عدم التزام بالحضور للطلاب وعدم اهتمام بشرح المناهج، وفى الصف الثالث طلبت النقل رشح لى مدرسة مجمع اللغات كمدرسة متميزة، بالفعل التحقت بها كنت مثالا للمدرسة الجيدة.