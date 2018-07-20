صور.. شرطة أردوغان تسحل الفتيات وسط أنقرة لتفريق مظاهرات سلمية

كتب عبد الوهاب الجندى

اعتقلت الشرطة التركية، عشرات الأشخاص الذين تظاهروا فى العاصمة أنقرة لإحياء ذكرى الاعتداءات الانتحارية التى وقعت عام 2015، فى مدينة سوروك جنوب تركيا.

ووفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، قامت الشرطة التركية بسحل الفتيات والشباب المشاركين فى التظاهرات التى تجمع فيها الشبان اليساريون للاحتجاج.

وأحيا المتظاهرين، ذكرى الهجمات الانتحارية التى أسفرت عن مقتل 31 شخصاً فى سوروك عام 2015، حيث تجمع النشطاء وسط أنقرة وفرقتهم الشرطة.



اعتقال شاب



اعتقال شابة مشاركة في المظاهرات



اعتقال فيتات



الاعتداء على المتظاهرين



الشرطة التركية تضرب فتاة



الشرطة التركية تعتقل فتاة



سحل شاب



سحل فتيات



قمع الشرطة التركية