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صور.. تواصل الاشتباكات وأعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على ارتفاع الأسعار

الجمعة، 20 يوليه 2018 02:16 ص
صور.. تواصل الاشتباكات وأعمال العنف فى هندوراس احتجاجا على ارتفاع الأسعار أعمال العنف فى هندوراس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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اندلعت اشتباكات وأعمال عنف فى هندوراس،  فى إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود، وخرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى العاصمة تيجوسيجالبا، وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .

وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .

واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .

وأفادت تقارير محلية فى هندوراس، بقطع عددا من المتظاهرين العديد من الطرق الرئيسية واشعلوا النيران فى اطارات السيارات للاحتجاج على قرار الرئيس بزيادة أسعار الوقود.

أحد المتظاهرين يطارد المحتجين
أحد المتظاهرين يطارد المحتجين

 

ارتفاع أعمدة الدخان المسيل
ارتفاع أعمدة الدخان المسيل

 

اشتعال النيران فى سيارة
اشتعال النيران فى سيارة

 

اشعال النيران فى سيارة
اشعال النيران فى سيارة

 

اضراب الحافلات
اضراب الحافلات

 

الشرطة تطارد المتظاهرين
الشرطة تطارد المتظاهرين

 

الشرطة تطارد المحتجين
الشرطة تطارد المحتجين

 

الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين
الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين

 

النيران تدمر سيارة
النيران تدمر سيارة

 

تجمعات الشرطة
تجمعات الشرطة

 

جانب من العنف فى هندوراس
جانب من العنف فى هندوراس

 

جانب من العنف
جانب من العنف

 

متظاهر يفر من غاز الشرطة
متظاهر يفر من غاز الشرطة

 

 


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