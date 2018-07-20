صور.. تنفيذ 60% من أعمال الممشى السياحى لقرية بولاق بالخارجة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، عن إستكمال العمل فى مشروع الممشى السياحى لقرية بولاق التابعة للمركز ( المرسي البولاقي)، والذى تم تصميمه على هيئه سفينة، وبشكل حضارى كمتنفس لاهالى القرية.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة فى بيان له، أنه تم الإنتهاء من حوالى 60٪ من الأعمال، وجارى إستكمال العمل ليتم الإنتهاء منه، وإفتتاحه أمام المواطنين خلال الأيام القادمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الأقليم بإنشاء مشروعات خدمية للمواطنين فى القرى أسوة بما تم تنفيذه فى مركز الخارجة .