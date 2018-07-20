صور.. بوتين: كأس العالم فى روسيا كان الأكثر أهمية على المستوى الدولى

كتب عبد الوهاب الجندى

قدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الشكر والتقدير لأعضاء المنتخب الروسى لكرة القدم، والمدرب الوطنى ستانيسلاف تشيرشيزوف، على ما أنجزوه فى كأس العالم 2018، وفق ما صور نشرتها وكالة رويترز.

وقال الرئيس الروسى، خلال اجتماعه مع المسئولين الرياضيين لمناقشة مباريات كأس العالم لكرة القدم والقضايا الرياضية الأخرى فى استاد كالينينجراد:" كأس العالم فى روسيا أصبح الحدث الأكثر أهمية على المستوى العالمي".

وأضاف: "أصبحت بطولة كأس العالم بالنسبة لروسيا الحدث العالمي الرياضي الأكثر أهمية، وتم التحضير للبطولة لمدة ثماني سنوات، وتطلبت استثمارات حقيقية وضخمة، وبفضل جهود مئات الآلاف من الناس قمنا بتنظيمها على أعلى مستوى كما وعدنا، ونجاح البطولة أصبح حقيقة معترف بها".



بوتين في الاستاد



بوتين في استاد كالينينجراد



بوتين وتشيرشيزوف