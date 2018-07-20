صور.. إقبال كبير من المصطافين على شواطئ بورسعيد هربا من حرارة الجو

توافد الآلاف من المواطنين اليوم الجمعة، على شواطئ بورسعيد هربا من الموجة الحارة التى تضرب مصر، ما أدى إلى زيادة نسبة الإقبال من جانب المصطافين الراغبين فى رحلات اليوم الواحد للاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط.

بينما شهدت الكافيهات إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، وخاصة فئة الشباب الذين توافدوا عليها، فضلا عن الأسر والعائلات التى جاءت تستمع بالهدوء تحت المظلات المطلة على الكورنيش بجانب الاستماع لأغانى السمسيمية التى تحكى تراث بورسعيد الشعبى والأغانى الوطنية.

وقال عدد من المصطافين القادمين من محافظات الشرفية والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنيا والسوهاجية لـ "اليوم السابع" جائنا من خلال رحلات اليوم الواحد للاستماع بمياه البحر الأبيض المتوسط هربا من حرارة الجو، فضلا عن التجول بالأسواق لشراء الأسماك الطازجة وتناولها على شاطئ بورسعيد.



إقبال شديد على شاطئ بورسعيد



الاستمتاع بمياه البحر الأبيض المتوسط



الفرحة والبهجة على شاطئ المتوسط



المصطافون يستمتعون بمياه البحر



بائع لعب الأطفال يتجول على الشاطئ



المتعة والاستجمام على مياه المتوسط