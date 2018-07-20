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صور.. أمريكا تدعو لتطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:13 م
صور.. أمريكا تدعو لتطبيق العقوبات الدولية على كوريا الشمالية نيكى هيل - انطونيو جوتيرس - مايك بومبيو
(رويترز) - تصوير أ ف ب
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دعت الولايات المتحدة اليوم الجمعة كوريا الشمالية إلى الوفاء بتعهدها بالتخلى عن أسلحتها النووية وقالت إن على العالم، بما فى ذلك الصين وروسيا، أن يواصل تطبيق العقوبات لحين تنفيذها ذلك.

وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إن هناك تراخيا فى تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية على الرغم من عدم تحرك بيونجيانج حتى الآن للوفاء بتعهدها بنزع السلاح النووي.

وأضافت هيلى للصحفيين أن هناك 89 انتهاكا للعقوبات المرتبطة بالوقود فى أول خمسة أشهر من العام وأن الولايات المتحدة لديها أدلة بالصور على عمليات نقل للوقود من سفينة لأخرى.

وقال بومبيو، الذى أجرى محادثات فى كوريا الشمالية هذا الشهر لم تخرج بنتائج حاسمة، إن هناك ضرورة لمنع حدوث انتهاكات أخرى للعقوبات، بما يشمل تهريب فحم كوريا الشمالية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد وجود عمال من كوريا الشمالية فى بعض الدول.

وكرر بومبيو القول إنه حقق تقدما فى محادثاته فى كوريا الشمالية لكنه قال فى إشارة واضحة إلى الإحباط من عدم اتخاذ بيونجيانج لخطوات ملموسة "لذلك، ما الذى نحتاج لأن نراه؟ نحتاج لأن نرى الزعيم كيم يفعل ما وعد به العالم. ليس الأمر خياليا، لكنه الحقيقة".

وشكت هيلى من عرقلة الصين وروسيا لجهود أمريكية هذا الأسبوع سعت لوقف كل الشحنات الإضافية من المنتجات البترولية المكررة إلى كوريا الشمالية. والصين أقرب حليف لكوريا الشمالية.

وقالت هيلى "نضغط اليوم على الصين وروسيا للالتزام ... وللمساعدة فى نزع السلاح النووي".

وتابعت قائلة "إذا أردنا أن نحقق النجاح، فينبغى أن نرى استجابة من الزعيم كيم ويجب مواصلة الضغط لحين تحقيق ذلك".

وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى لرويترز إنه ليس هناك سبب يبرر انتقاد هيلى لروسيا.

وقال "نلتزم بكل القرارات. نطرح أسئلة فحسب بما يتسق تماما مع قواعد لجنة العقوبات... لم نعرقل أى شيء. أجلنا الأمر. إنها بحاجة لدراسة الأساسيات بشكل أفضل".

وقال ما تشاو شو سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن بلاده ملتزمة بنزع السلاح النووى فى شبه الجزيرة الكورية وتعزيز الحوار والتفاوض.

وقال للصحفيين: "على الجميع تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بالكامل".

بومبيو وجوتيرس
بومبيو وجوتيرس

 

نيكي هيلي وجوتيريس وبومبيو
نيكي هيلي وجوتيريس وبومبيو

 

وزير الخارجية الأمريكي ومندوبة واشنطن
وزير الخارجية الأمريكي ومندوبة واشنطن

 


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