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صحيفة: وزير خارجية إيطاليا يزور مصر قريبا لتعزيز العلاقات بين البلدين

الجمعة، 20 يوليه 2018 11:52 ص
صحيفة: وزير خارجية إيطاليا يزور مصر قريبا لتعزيز العلاقات بين البلدين سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "فورميتشى" الإيطالية إن وزير الخارجية الإيطالية، إنزو مورافو ميلانيزى سيزور مصر قريبا، وذلك بعد زيارة وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفينى الذى التقى بالرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى.

وأكدت الصحيفة أن تلك الزيارات المتكررة من المسئولين الإيطاليين، ستساعد الحكومة الإيطالية فى تعزيز العلاقات مع مصر وتعزيزها وتعميق الملفات التى تجمع البلدين.

كما أكدت الصحيفة أن مصر مهمة للغاية بالنسبة لإيطاليا خاصة فى مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة الغير شرعية، ولذلك فإن مصر تمثل أهمية خاصة لحكومة سالفينى الذى يطمح فى القضاء على تلك المشكلتين الرئيسيتن، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية التى تشمل أيضا وجود شركة إينى.

وأضافت:"فضلا عن مشكلة الهجرة ومكافحة الارهاب، يأتى دور مصر فى الأزمة الليبية ، فتعاون مصر مع إيطاليا سيؤدى لتحقيق استقرار ليبيا، فلا يمكن أن يتحقق أيا من ذلك إلا بتعاون مصر وتدخل الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى رغم مشكلة الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى مصر، إلا أن سالفينى كان اعتبر ان مشكلة ريجينى "فردية" ولن يتم هز العلاقات مع مصر بسبب تلك مشكلة فردية.

 


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