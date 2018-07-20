صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى حول الروابط الخالدة مع السودان

أ ش أ

سلطت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة الضوء على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السودان، وتصريحاته حول العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين.

فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الأنباء) تصريحات الرئيس السيسى التى قال خلالها إن الروابط بين مصر والسودان قوية وراسخة وخالدة مثل نهر النيل، أما صحيفة (السياسة)، فنقلت تدوينة الرئيس السيسى - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - والتى أبدى خلالها سعادته البالغة بزيارتى للسودان الشقيق، وركزت الصحيفة على حفاوة الترحيب بالرئيس السيسى فى الخرطوم، حيث استقبله الرئيس السودانى عمر البشير، وعدد من وزرائه.



فى حين قالت صحيفة (الجريدة) - تحت عنوان (السيسى فى الخرطوم لبحث مستجدات القرن الأفريقى) - إن زيارة الرئيس السيسى للسودان تكتسب أهمية خاصة فى ضوء تنامى العلاقات بين دولتى وادى النيل، والرغبة فى تعزيز التعاون المشترك فى العديد من الملفات، فضلا عن انخراط الزيارة فى الترتيبات السياسية الجديدة التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى، من انفتاح غير مسبوق فى العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا.



كما أبرزت الصحيفة تصريحات سفير مصر بالخرطوم أسامة شلتوت، التى قال خلالها إن زيارة الرئيس تحظى بترحيب رسمى وشعبى سودانى كبير، فى ضوء خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين، بينما نقلت عن سفير السودان بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم قوله إن زيارة الرئيس السيسى تتميز بأهمية توقيتها ومضمونها؛ حيث تأتى فى وقت تحشد فيه المنطقتان العربية والإفريقية بتطورات ومستجدات بالغة الأثر، وتسارع للأحداث فى ليبيا واليمن وسوريا، بجانب التطورات المهمة فى القارة الإفريقية.