س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحى الجديد

كتب وليد عبد السلام

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل أيام، المرحلة الأولى من قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بقيمة 1.8 مليار جنيه، على أن يبدأ تطبيق المنظومة الجديدة فى محافظة بورسعيد، يليها 4 محافظات أخرى هى جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والسويس.

وحرصاً من "اليوم السابع" على حق القارئ فى المعرفة، يقدم فيديو فى "س و ج" حول القانون وآليات تطبيقه ومراحل تنفيذه.

هل يتم كفالة غير القادرين فى قانون التأمين الصحى الجديد؟

نعم تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين.

ما الخدمات التى يشملها تطبيق قانون التأمين الصحى؟

يشمل كل الخدمات ما عدا خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة.

ماذا عن شروط الانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل؟

يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركاً فى النظام ومسدداً للاشتراكات.

هل أموال الهيئة واستثماراتها معفاة من الضرائب؟

تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة والصندوق التابع لها وجميع عملياتها الاستثمارية وعوائدها، أياً كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم.

ماذا عن وضع الأجانب فى القانون الجديد؟

يجوز لهيئة التأمين الصحى الجديدة تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين أو الوافدين لجمهورية مصر العربية.

ماذا عن مساهمات المؤمن عليهم غير المقيمين بالمستشفيات؟

30 جنيهاً للزيارة المنزلية.

و 20% من إجمالى قيمة الدواء بحد أقصى 50 جنيهاً.

10% للأشعة بحد أقصى 100 جنيه.

5% من القيمة للتحاليل الطبية والمعملية بحد أقصى 50 جنيهاً.

ما الفرق بين التأمين الصحى الحالى والتأمين الصحى الجديد؟

التأمين الجديد يستوعب جميع فئات المجتمع ككل.

كم عدد المراحل والسنوات التى يستغرقها تطبيق قانون التأمين الصحى؟

يستغرق تطبيق القانون 15 عاماً على 6 مراحل كل مرحلة 5 محافظات.

ما المحافظات التى سيتم فيها تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحى؟

يتم تطبيق المرحلة الأولى فى 5 محافظات، هى السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء.