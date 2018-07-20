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الجمعة، 20 يوليه 2018 05:29 م
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سقوط 6 متهمين كونوا عصابة لسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى بأرمنت

الجمعة، 20 يوليه 2018 03:49 م
سقوط 6 متهمين كونوا عصابة لسرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى بأرمنت حمله امنية - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الشرطة بمديرية أمن الأقصر فى القبض على 6 أشخاص كونوا عصابة تخصصت فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمدينة أرمنت غرب المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتقدم زكى فاضل محمد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأرمنت، بسرقة بالوعات صرف بقرى الرياينة والرزيقات، فتم تحرير عن ذلك محضر رقم 6131 لسنة 2018 جنح أرمنت، وبتكثيف التحريات بمعرفة النقيب أحمد حسن رئيس مباحث أرمنت المناوب، والنقيب محمود عمر شنجر معاون المباحث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ص.ت.ر" 28 سنة و"ف.ع.ح" 19 سنة، و"ع.ع.م" 18 سنة، و"أ.ج.ع" 31 سنة، وإثنين آخرين.
 
وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهمون يسرقون البالوعات ويقومون ببيعها لـ"أ.ز.ا" مقيم بقرية الرياينة بأرمنت ويقوم بوضعها فى مخزن خاص به، فتم تحديد موقع المتهمين ومداهمته، وتم القبض على المتهمين الـ6 فى المخزن، وعثرت القوات على بالوعتين صرف صحى، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر ملحق للمحضر الأصلى، وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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