تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواشي، بعد قيامهم بسرقة رأس ماشية من حظيرة، ووضعها داخل سيارة ملاكى والهروب بها.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من أهالى قرية كفور بلشاي بسرقة رأس ماشية من داخل حظيرة بالقرية.

بتفريغ كاميرات المراقبة، أمكن لضباط المباحث التوصل لهوية المتهمين، وتم ضبطهم والسيارة المستخدمة، واعترفوا بالاشتراك فيما بينهم وتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة رؤوس الماشية، تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.