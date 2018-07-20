سقوط تشكيل عصابى وراء سرقة محتويات السيارات بالشيخ زايد

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، لاتهامهم بسرقة محتويات السيارات بالشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، تفيد تورط 3 عاطلين فى تكوين 3 عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات السيارات من أجهزة لاب توب وهواتف محمولة.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد من القبض على المتهمين، وبحوزتهم عدد من المسروقات.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد بارتكاب العديد من وقائع سرقة محتويات السيارات بواسطة كسر الزجاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.