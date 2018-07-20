video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 07:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تداهم مركزاً لأبحاث الفضاء فى إطار تحقيق بالتجسس لصالح الغرب

الجمعة، 20 يوليه 2018 06:02 م
روسيا تداهم مركزاً لأبحاث الفضاء فى إطار تحقيق بالتجسس لصالح الغرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ف ب)
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة كومرسانت الجمعة، نقلا عن مصادر أن جهاز الاستخبارات الروسى داهم مركزا كبيرا للأبحاث الفضائية فى إطار تحقيق بشأن موظفين متهمين بالتجسس لحساب الغرب.

ونقلت كومرسانت عن مصادر أمنية، "هذا الصباح، داهم جهاز الاستخبارات الروسى مكاتب الموظفين" فى معهد الأبحاث المركزى لبناء الآلات التابع لوكالة الفضاء الروسية، روسكوزموس.

وقالت الصحيفة إن جهاز الاستخبارات نفذ عمليات مداهمة فى بلدة كولوليوف قرب موسكو، بعد توصلها إلى أن أجهزة استخبارات غربية لديها معلومات بشأن "تقدم سرى فى مجال السرعة الفائقة للصوت، أحرزته صناعة الفضاء الروسية".

وقالت المصادر للصحيفة إن التحقيق يتعلق "بالخيانة العظمى" وأن نحو 10 مشتبه بهم متهمون بـ"التعاون مع استخبارات غربية".

وأكدت وكالة الفضاء الروسية وجود تحقيق وأن رئيسها ديمترى روجوزين على علم به، دون إعطاء تفاصيل.

وقال متحدث باسم وكالة الفضاء لوكالة ريا نوفوستى للأنباء إن "ديمترى روجوزين على علم بالقضية وأمر بتقديم كل المساعدة لفريق التحقيق".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس، من الاتصال بأى شخص فى روسكوزموس أو معهد الأبحاث للتعليق، ولم يصدر جهاز الاستخبارات الروسى أى بيان بشأنه.

وذكرت كومرسانت إن عمليات تفتيش تجرى أيضا فى مكاتب شخصية كبيرة لدى شركة إينيرجيا الروسية، لصناعة المركبات الفضائية، هو مدير مركز البحوث والتحاليل ديمترى بيزون.

وقالت ريا نوفوستى نقلا عن مصادر إن المحققين اعتبروا بيزون شخصا "يمكن أن تكون لديه معلومات حول الوضع" لكن مهامه لم تشمل الوصول إلى معلومات سرية.

وتأتى عمليات المداهمة بعد خطاب للرئيس فلاديمير بوتين فى مارس إلى الأمة تفاخر فيه بتطوير أسلحة "لا تقهر" ومنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تستدعى السفير اليونانى وسط خلاف دبلوماسى

سفير روسيا بواشنطن: موسكو ترحب بالاقتراحات المتعلقة باجتماع بوتين وترامب الثانى

روسيا: اقتراح سيناتور أمريكى فرض عقوبات على مشروع "التيار الشمالى-2" للغاز "عبثى"

روسيا

اخبار روسيا

كومرسانت

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة