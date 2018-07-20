روسيا تداهم مركزاً لأبحاث الفضاء فى إطار تحقيق بالتجسس لصالح الغرب

موسكو (أ ف ب)

ذكرت صحيفة كومرسانت الجمعة، نقلا عن مصادر أن جهاز الاستخبارات الروسى داهم مركزا كبيرا للأبحاث الفضائية فى إطار تحقيق بشأن موظفين متهمين بالتجسس لحساب الغرب.

ونقلت كومرسانت عن مصادر أمنية، "هذا الصباح، داهم جهاز الاستخبارات الروسى مكاتب الموظفين" فى معهد الأبحاث المركزى لبناء الآلات التابع لوكالة الفضاء الروسية، روسكوزموس.

وقالت الصحيفة إن جهاز الاستخبارات نفذ عمليات مداهمة فى بلدة كولوليوف قرب موسكو، بعد توصلها إلى أن أجهزة استخبارات غربية لديها معلومات بشأن "تقدم سرى فى مجال السرعة الفائقة للصوت، أحرزته صناعة الفضاء الروسية".

وقالت المصادر للصحيفة إن التحقيق يتعلق "بالخيانة العظمى" وأن نحو 10 مشتبه بهم متهمون بـ"التعاون مع استخبارات غربية".

وأكدت وكالة الفضاء الروسية وجود تحقيق وأن رئيسها ديمترى روجوزين على علم به، دون إعطاء تفاصيل.

وقال متحدث باسم وكالة الفضاء لوكالة ريا نوفوستى للأنباء إن "ديمترى روجوزين على علم بالقضية وأمر بتقديم كل المساعدة لفريق التحقيق".

ولم تتمكن وكالة فرانس برس، من الاتصال بأى شخص فى روسكوزموس أو معهد الأبحاث للتعليق، ولم يصدر جهاز الاستخبارات الروسى أى بيان بشأنه.

وذكرت كومرسانت إن عمليات تفتيش تجرى أيضا فى مكاتب شخصية كبيرة لدى شركة إينيرجيا الروسية، لصناعة المركبات الفضائية، هو مدير مركز البحوث والتحاليل ديمترى بيزون.

وقالت ريا نوفوستى نقلا عن مصادر إن المحققين اعتبروا بيزون شخصا "يمكن أن تكون لديه معلومات حول الوضع" لكن مهامه لم تشمل الوصول إلى معلومات سرية.

وتأتى عمليات المداهمة بعد خطاب للرئيس فلاديمير بوتين فى مارس إلى الأمة تفاخر فيه بتطوير أسلحة "لا تقهر" ومنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت".