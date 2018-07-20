روسيا: اقتراح سيناتور أمريكى فرض عقوبات على مشروع "التيار الشمالى-2" للغاز "عبثى"

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انتقد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مشروع القانون الذى تقدم به السيناتور الأمريكي، جون براسو، بشأن فرض عقوبات على مشروع مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى - 2 " . واصفا إياه بأنه اقتراح عبثى .

وقال نوفاك للصحفيين اليوم الجمعة: " لم أر مشروع هذا القانون بعد، وعلينا أن نقوم بدراسته من الناحية القانونية". وأضاف:" أن ما يتردد فى هذا الصدد فى وسائل الإعلام يجعلنى أعتقد أنه مشروع عبثى ويلغى قواعد السوق".

وكان السيناتور الأميركي، جون براسو، قد تقدم فى الشهر الجارى بمشروع قانون يهدف لفرض عقوبات على مشروع مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى – 2 ".

وأوضح السيناتور الأميركى فى بيان أن مشروع القانون بشأن التعاون مع الحلفاء الأوروبيين من أجل ضمان الأمن فى مجال الطاقة سيزيد من أمن وسلامة الدول الأعضاء فى حلف "الناتو" عن طريق تزويدها بموارد الطاقة الأمريكية المضمونة والمستقرة.

ويقضى مشروع القانون بفرض عقوبات على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى – 2" وعلى خطوط الأنابيب الروسية الأخرى لتصدير الغاز الطبيعى إلى الخارج.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالى 2" يفترض بناء خطى أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية قدرها 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.. وتبلغ تكلفة المشروع ثمانية مليارات يورو.. ويخطط لبناء خط الأنابيب "التيار الشمالي-2" بمحاذاة خط "التيار الشمالي-1".

وتعارض عدة بلدان تنفيذ هذا المشروع، وعلى وجه الخصوص، أوكرانيا، التى تخشى خسارة عائداتها من عبور الغاز الروسى عبر أراضيها. كما تطالب الولايات المتحدة الدول الأوروبية بإيقاف مشاركتها فى المشروع وتهدد الدول التى لن تنصاع لها بفرض عقوبات. وعوضا عن الغاز الروسي، فإن الولايات المتحدة تروج للغاز الطبيعى المسال الخاص بها مع بناء محطات إعادة التحويل إلى الغاز فى أوروبا.