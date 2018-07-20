رابطة العالم الإسلامي تدين قانون الدولة القومية الإسرائيلي

أدانت رابطة العالم الإسلامى إقدام الكنيست الإسرائيلى على سن القانون المسمى بـ "الدولة القومية للشعب اليهودى".

وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمانتها العامة فى مكة المكرمة، أن القانون المزعوم يتعارض مع قوانين ومبادئ الشرعية الدولية وكافة القيم والمبادئ التى تقوم عليها مدونات حقوق الإنسان.

وشددت الرابطة على أن ما ارتكبه الكنيست الإسرائيلى سيكون له عواقب وخيمة على مسار التفاوض الهادف لإيجاد حل سلمى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.

وشددت الرابطة على أن هذه المجازفة مع ما تحمله من اعتداء على الحق الفلسطينى تحمل من جانب آخر ازدراء واستهجاناً بحقوق الأديان فى الأرض المقدسة، وهو ما رفضته - أيضاً - بحسب ما ورد للرابطة قيادات بارزة من أتباع الديانة اليهودية بوصفه قانوناً عنصرياً لا سيادة له ولاحصانة فى عالم اليوم، مؤكدة أن النصوص الدينية بكافة الأديان السماوية تُجرِّم مثل هذه الأفعال، فيما يدين القانون الدولى الإنسانى تلك المخاطرة التشريعية وما ينشأ عنها من مظلومية تاريخية ويحاسب عليها.

ودعت الرابطة المجتمع الدولى لمواجهة السلوكيات الإسرائيلية والقوانين الظالمة التى تعمّق من معاناة الشعب الفلسطينى، وتكرّس التمييز ضده وتصادر حقوقه وتحاول إخفاء هويته العربية والإسلامية.