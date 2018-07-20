video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 20 يوليه 2018 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رابطة العالم الإسلامي تدين قانون الدولة القومية الإسرائيلي

الجمعة، 20 يوليه 2018 09:14 م
رابطة العالم الإسلامي تدين قانون الدولة القومية الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلى
كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق
أدانت رابطة العالم الإسلامى إقدام الكنيست الإسرائيلى على سن القانون المسمى بـ "الدولة القومية للشعب اليهودى".
 
وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمانتها العامة فى مكة المكرمة، أن القانون المزعوم يتعارض مع قوانين ومبادئ الشرعية الدولية وكافة القيم والمبادئ التى تقوم عليها مدونات حقوق الإنسان.
 
وشددت الرابطة على أن ما ارتكبه الكنيست الإسرائيلى سيكون له عواقب وخيمة على مسار التفاوض الهادف لإيجاد حل سلمى للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى.
 
وشددت الرابطة على أن هذه المجازفة مع ما تحمله من اعتداء على الحق الفلسطينى تحمل من جانب آخر ازدراء واستهجاناً بحقوق الأديان فى الأرض المقدسة، وهو ما رفضته - أيضاً - بحسب ما ورد للرابطة قيادات بارزة من أتباع الديانة اليهودية بوصفه قانوناً عنصرياً لا سيادة له ولاحصانة فى عالم اليوم، مؤكدة أن النصوص الدينية بكافة الأديان السماوية تُجرِّم مثل هذه الأفعال، فيما يدين القانون الدولى الإنسانى تلك المخاطرة التشريعية وما ينشأ عنها من مظلومية تاريخية ويحاسب عليها.
 
ودعت الرابطة المجتمع الدولى لمواجهة السلوكيات الإسرائيلية والقوانين الظالمة التى تعمّق من معاناة الشعب الفلسطينى، وتكرّس التمييز ضده وتصادر حقوقه وتحاول إخفاء هويته العربية والإسلامية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون القومية الإسرائيلى بعد إقراره فى الكنيست

رابطه العالم الإسلامى

أخبار السعوديه

أخبار إسرائيل

الدوله القوميه

الكنيست الإسرائيلي




لا تفوتك
السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

السيسي للسودانيين: "والله لن تروا من مصر إلا كل طيب"

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

التعليم العالى: قبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية الثلاثاء

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

الحكومة تنفى 8 شائعات أثيرت فى 10 أيام: لا صحة لبيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.. ولا زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء خلال العام المالي الحالي.. والداخلية والتضامن يوضحان حقيقة صورة الـ35 طفلاً

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

خطأ يتسبب فى تعطل Google Cloud وسقوط تطبيقات سناب شات و سبوتيفاى و ديسكورد.. العطل يتزامن مع أزمة جوجل و الاتحاد الأوروبى..والرئيس الأمريكى ترامب يدافع عن محرك البحث العملاق بعد الغرامات

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

ساديو مانى يطمئن على إصابة محمد صلاح فى تدريبات ليفربول

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

صور.. إريانا جراند تخطف الأنظار بـ"اللوك" الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة