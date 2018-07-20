دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التضامن: 1.1 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة فى يوليو

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
كيف أمّنت الحكومة احتياجات البلاد من ألبان الأطفال والأمصال.. 3.7 مليارا لشراء 22.5 مليون عبوة لبن وتعزيز المخزون الاستراتيجى للقاحات.. وبرنامج للتطعيمات يغطى 98 % من المواليد.. وإنهاء ميكنة الوحدات خلال 8 شهور
وزارة التموين:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التربية والتعليم:
موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم
حكايات من واقع تظلمات الثانوية العامة.. طلاب: إجابات صحيحة ومحسوبة خطأ والمقدرون لم يلتفتوا للإجابات البديلة.. علامات الدهشة والغضب تكسو وجوه البعض.. و"التعليم": كل طالب له حق سيحصل عليه كاملا
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة الزراعة:
صور.. "القطن فتح فى غيطان مصر".. 2.3 مليون قنطار إنتاجية متوقعة لـ"الذهب الأبيض" بعد زيادة المساحات المنزرعة لـ56% عن العام الماضى.. "الزراعة": حملات لحماية المحصول من مخاطر الآفات.. وانتهاء التعاقدات بالصعيد
وزارة التعليم العالى:
غدا.. آخر فرصة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق.. مصادر: "الأعلى للجامعات" يسحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة.. والتعليم العالى: 115 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن
وزارة الكهرباء:
وزارة القوى العاملة:
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
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