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الجمعة، 20 يوليه 2018 12:24 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التضامن: 1.1 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة فى يوليو

الجمعة، 20 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. التضامن: 1.1 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة فى يوليو د. غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
إعداد – وائل ربيعى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة: 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
وزارة التربية والتعليم: 
 
 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف:
 
 
 
وزارة الزراعة: 
 
 
 
وزارة التعليم العالى:
 
 
 
وزارة الكهرباء:
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 
 
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
 
 
 
 

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