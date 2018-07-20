جزائرى متهم بالإرهاب فى أمريكا قد يغير أقواله ويقر بالذنب

(رويترز)

أظهرت وثائق قضائية أمريكية، أن من المتوقع أن يقر جزائرى متهم بتجنيد أمريكية معروفة باسم (جهاد جين) عام 2009 بالذنب فى اتهام بمساندة الإرهاب بعدما دفع ببراءته فى البداية.

وجرى تسليم على شرف دماش (53 عاما) والذى يحمل الجنسيتين الأيرلندية والجزائرية إلى الولايات المتحدة العام الماضي. وعلى الرغم من أن أيا من المخططات التى اتهمه الادعاء الأمريكى بالمشاركة فيها لم يسفر عن هجمات على أرض الواقع، قالت السلطات الأمريكية إنه على صلة مباشرة بمتشددين فى باكستان وإنه جند أمريكيتين لمساعدته.

وطلبت القاضية باتريس تكر من المحكمة الجزئية فى فيلادلفيا، أمس الخميس، عقد جلسة للاستماع إلى أقوال جديدة للمتهم يوم الاثنين المقبل وهو ما يعنى عادة التمهيد للإقرار بالذنب. ودماش مسجون فى فيلادلفيا بعد تسلمه من إسبانيا.

ولم يتسن الاتصال بمحاميه نواه جورسون للحصول على تعقيب.

وفى العام الماضي، دفع دماش ببراءته من اتهام أمريكى بالتآمر لتقديم دعم مادى لإرهابيين، وأودع السجن فى أيرلندا عام 2010 ونجح فى معركة قانونية أفضت إلى عدم تسليمه للولايات المتحدة. وبعد الإفراج عنه فى أيرلندا سافر إلى إسبانيا حيث اعتقل عام 2015 ووافقت مدريد على تسليمه للولايات المتحدة.

وتقول لائحة الاتهام إن دماش استدرج إلى أيرلندا عام 2009 امرأة من فيلادلفيا تدعى كولين لاروز أطلقت على نفسها اسم (جهاد جين) على الإنترنت.

وفى عام 2014 أصدر قاض أمريكى حكما بالسجن عشر سنوات على لاروز.

والأمريكية الثانية التى انضمت إلى دماش فى أيرلندا هى جيمى بولين راميريز من كولورادو وتقضى حكما بالسجن ثمانى سنوات لتهمة تتعلق بالإرهاب.