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الجمعة، 20 يوليه 2018 05:28 ص
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جرحى فى انقلاب قارب سياحى بولاية ميزورى الأمريكية

الجمعة، 20 يوليه 2018 05:06 ص
جرحى فى انقلاب قارب سياحى بولاية ميزورى الأمريكية انقلاب قارب _ صورة أرشيفية
(رويترز)
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قالت سلطات ولاية ميزورى الأمريكية، إن قاربا سياحيا انقلب فى بحيرة وعلى متنه أكثر من 20 شخصا فى حادثة أسقطت "إصابات كثيرة".

وذكرت دائرة الحماية من الحرائق فى مقاطعة ستون الجنوبية بالولاية عبر حسابها على "تويتر" أن عددا من الأشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التى تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) فى بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

ونقلت قناة (كيه.واي3) التلفزيونية عن دوج ريدر قائد شرطة مقاطعة ستون قوله إن هناك حالات وفاة ناجمة عن انقلاب وغرق القارب الذى كان يقل 31 شخصا بينهم أطفال.

وأضافت القناة نقلا عن ريدر أنه لا يعلم عدد من لقوا حتفهم وأن غواصين يمشطون المياه بحثا عن ركاب، ولم يؤكد مكتب قائد شرطة مقاطعة ستون على الفور ما ورد فى التقرير التلفزيونى، ولم ترد شركة (رايد ذا داكس) التى تشغل مثل هذه القوارب بمدينة برانسون فى ميزورى على طلب تعقيب.

 

 


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