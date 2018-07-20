جامعة المنيا: التنسيق استقبل 640 طالبا فى المرحلة الأولى بالثانوية العامة

تغلق مساء اليوم، معامل جامعة المنيا، أبوابها التى استقبلت طلاب المرحلة الأولى الناجحين بالثانوية العامة لهذا العام، لإجراء أعمال التنسيق وتسجيل رغباتهم للقبول بالكليات والمعاهد، والتى استمرت لمدة خمسة .

وأوضح الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة استقبلت 640 طالبًا وطالبة، وذلك فى الثلاث معامل التى خصصتهم الجامعة لاستقبال الطلاب بفرع مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة المنيا، بكل من مدينة الطلبة بالاخصاص خارج الحرم الجامعى، ومعمل كلية دار العلوم، ومعمل كلية التربية الرياضية داخل الحرم الجامعى لإجراء أعمال التنسيق الإلكترونى وتسجيل رغبات الطلاب.

كما أضاف الدكتور مصطفى عبد النبى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه خلال فترة المرحلة الأولى عملت مكاتب التنسيق من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا، وذلك بمساعد أخصائيين شئون تعليم وطلاب لمساعدة الطلاب وإرشادهم لتسجيل الرغبات أو حل أى مشكلات تواجههم من الأخطاء فى بيانات الطلاب أو أرقامهم السرية.