تعليم شمال سيناء توجه الطلاب للاستفادة بتخفيض درجات القبول بالجامعات

وجهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، الحاصلين على الثانوية بسرعة الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتخفيض درجات القبول بالجامعات والمعاهد بنسبة 2% .

وجاء فى بيان لتعليم شمال سيناء، اليوم الجمعة، أنه بناء على قرار تخفيض درجات القبول بالجامعات والمعاهد العليا بنسبة 2% أى ما يعادل 8 درجات لأبنائنا طلبة الثانوية العامة لهذا العام، فعلى الطلاب الحاصلين على مجموع 386 درجة وما فوق علمى علوم والحاصلين على 377 درجة وما فوق علمى رياضة والحاصلين على 320 درجة وما فوق للأدبى سرعة الدخول على موقع التنسيق للجامعات والتنسيق كمرحلة أولى".

كان مجلس الوزراء، وافق على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء.